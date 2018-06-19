Пекин, 19 июня, 2018, 05:54 — ИА Регнум. Спикер азербайджанского парламента Огтай Асадов посетит Китай с официальным визитом, сообщает агентство Синьхуа.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Огтай Асадов

Огтай Асадов, являющийся спикером Национального собрания Азербайджана, посетит Пекин с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая Ли Чжаньшу. Визит продлится с 19 по 23 июня. О целях визита и вопросах, которые будут обсуждены во время встречи Асадова с китайскими официальными лицами пока не сообщается.

Отметим, что с учетом того, что и Асадов, и Ли занимают руководящие должности в парламентах своих стран, вероятно, обсуждение коснется межпарламентского сотрудничества в рамках инициативы «Нового шелкового пути», активно развиваемой Китаем.