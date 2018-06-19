Вашингтон, 19 июня, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст в своём микроблоге в Twitter выразил соболезнования в связи с убийством молодого репера из Флориды XXXTentacion.

U.S. Department of Corrections Рэпер XXXTentacion

«Покойся с миром. Я никогда не говорил тебе, насколько ты вдохновлял меня, когда был здесь. Спасибо за то, что был», — написал артист.

На смерть исполнителя отреагировал и российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron), который признался в своём Twitter, что ему «как-то даже нечего сказать».

Напомним, 20-летний рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, выступавший под псевдонимом XXXTentacion, 18 июня был застрелен неизвестным в Майами.