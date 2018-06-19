Пекин, 19 июня, 2018, 05:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Камбоджи Самдех Техо Хун Сен встретился с членом Госсовета КНР и министром обороны Поднебесной Вэй Фэнхэ 18 июня в Пномпене, сообщает агентство Синьхуа.

Dfat.gov.au Вэй Фэнхэ

Называя Китай настоящим другом, Хун Сен заявил, что дружба между Китаем и Камбоджой со временем только укрепляется. При этом китайская поддержка социально-экономического развития Камбоджи и строительства национальной обороны этой страны достойна благодарности. Стороны также обсудили китайскую инициативу «Нового шелкового пути», а также договорились укреплять стратегическое всестороннее сотрудничество в 60-ю годовщину установления дипломатических отношений между «хорошими соседями и крепкими друзьями».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что столица Китая Пекин и столица Камбоджи Пномпень официально стали городами-побратимами. Китай продолжает осуществлять линию на установление стратегического партнерства со странами «Нового шелкового пути» во всех сферах, усиливая свое влияние на своих соседей в Азии.