Пекин, 19 июня, 2018, 05:26 — ИА Регнум. Северокорейский самолёт, на борту которого, предположительно, находится лидер КНДР Ким Чен Ын, утром 19 июня приземлился в аэропорту Пекина, передаёт телерадиокомпания NHK.

Ким Чен Ын

Ранее агентство Nikkei Asian Review со ссылкой на источники сообщило, что Ким Чен Ын планирует прибыть в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Отмечалось, что лидер КНДР намерен проинформировать Си Цзиньпина о состоявшейся встрече с президентом СШАДональдом Трампоми обсудить дальнейшую стратегию переговоров.

Напомним, историческая встреча глав Северной Кореи и США состоялась 12 июня в Сингапуре.