Париж, 19 июня, 2018, 05:27 — ИА Регнум. В Евросоюзе происходит восстание неких национально-ориентированных элит, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в интервью Valeurs.

Флаг ЕС

«Посмотрите на Венгрию или Италию, это не люди с улицы, это серьезные политические движения. Это не антиевропейские элиты, они несут другой европейский проект. Это новые элиты, восстающие против либеральной, проамериканской и глобалистской элиты», — подчеркнул сенатор.

Пушков также подчеркнул, что подобная тенденция происходит не только в Европе, и привел президента США Дональда Трампа как пример национально-ориентированной элиты в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Италии прошло социологическое исследование, по результатам которого выяснилось, что большинство граждан Италии поддерживают политику нового правительства Джузеппе Конте.