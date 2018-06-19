Владивосток, 19 июня, 2018, 05:24 — ИА Регнум. Право применять налоговую ставку 0% получили организации, которые занимаются в ДФО туристско-рекреационной деятельностью. Использовать такую возможность задействованным в оказании туристических услуг дальневосточным компаниям дало постановление правительства, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 18 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока.

Туристы

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Льгота будет действовать с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. В перечень видов туристско-рекреационной деятельности, на которые она распространяется, вошли 13 направлений. Правом не платить налог смогут компании, организовавшие места для краткосрочного проживания (не только в гостиницах, но и в кемпингах и автофургонах), оказывающие туристические, экскурсионные услуги и сопровождение в горах, предоставляющие возможность охотиться и ловить рыбу.

В льготный список также попали рестораны и организации по доставке продуктов, музеи, ботанические сады зоопарки, государственные природные заповедники и национальные парки. Помимо этого, не будет облагаться налогом зрелищно-развлекательная деятельность в части горнолыжных комплексов, работа пляжей (включая прокат оборудования), перевозка пассажиров фуникулёрами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъёмниками.

Мера по обнулению налога для оказывающих туристические услуги организаций призвана увеличить поток гостей в регионы ДФО, в том числе из других стран. Достижению этой же цели способствует и упрощённая система выдачи электронных виз, которая действует на Дальнем Востоке с августа 2017 года и дала возможность посетить регион для более 11 тысяч иностранных граждан из четырнадцати стран. Наиболее активно ДФО посещают жители Китая (более 8,3 тысячи человек) и Японии (почти 3,1 тысячи человек).

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Магаданской областной думы Оксана Бондарь считает, что обнуления налога на прибыль занимающимся въездным туризмом организациям Дальневосточного федерального округа недостаточно для развития этой отрасли. Привлечению большого числа туристов на Дальний Восток по-прежнему мешает дороговизна авиабилетов.

«Хотя эксперты отмечают наметившийся рост интереса к этой отрасли, потенциал её ещё используется явно неэффективно, особенно на Крайнем Севере, где при всей природной уникальности пока недостаточно развит туристический сервис, а камнем преткновения является дороговизна авиабилетов», — отмечала депутат.