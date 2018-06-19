Париж, 19 июня, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Украина много потеряла от так называемой евроинтеграции и «свободна» от России только за счет Евросоюза, заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков в интервью французскому изданию Valeurs.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«У нас (с Украиной — прим. ИА REGNUM ) был торговый оборот в 35 миллиардов долларов, сейчас он меньше 10. Для России это не так важно, как для Украины… Всё это является результатом европейской экспансии, давшей Украине иллюзию, что ее примут в Евросоюз», — подчеркнул сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, издание «Минпром» опубликовало отчет, согласно которому население большинства городов Украины непрерывно снижается.