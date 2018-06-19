Вашингтон, 19 июня, 2018, 05:05 — ИА Регнум. В США бывшему сотруднику ЦРУ Джошуа Шульте предъявлены обвинения в краже данных разведывательного ведомcтва, передаёт агентство Reuters.

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Как сообщается, обвинение насчитывает в общей сложности 13 пунктов, в том числе связанных с утечкой данных ЦРУ, относящихся к сфере обороны. Кроме этого, Шульте подозревается в совершении преступлений, связанных с детской порнографией.

Напомним, ранее в июне суд присяжных в США признал экс-офицера ЦРУ Кевина Мэллоривиновным в передаче секретных документов Китаю. В соответствии с предъявленными обвинениями, ему может грозить смертная казнь. Окончательное решение должен будет принять судья.