Казань, 19 июня, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Высшая квалификационная коллегия судей России вернула мантию судье из Казани, которую досрочно отправили в отставку, после того как получили представление из Следственного комитета РФ с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела по статье посредничество во взяточничестве. Решение татарской коллегии было отменено вышестоящей инстанцией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Квалификационная коллегия судей РТ 28 марта 2018 года привлекла судью Ново-Савинского районного суда Казани Марину Ф. «к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи Ново-Савиновского районного суда г. Казани с лишением пятого квалификационного класса». Это решение отменила вышестоящая инстанция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2017 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в квалификационную коллегию судей Татарии представление с просьбой дать согласие на возбуждение уголовных дел по ст 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») в отношении сразу двух судей из районных судов Казани. Представление коллегия рассмотрела только 31 января 2018 года и отказала в просьбе следователям по одной из судей, а по второй заседание было отложено в связи с болезнью. В конце марта 2018 года стало известно, что одну из судей, фигурировавших в представлении Бастрыкина, — Марину Ф. отправили в отставку досрочно. По вменяемой следствием статье, в случае возбуждения уголовного дела и вынесения положительного вердикта, судье грозил штраф от 1 млн рублей, или же штраф в объёме от 20 до 50-кратного размера взятки с лишением права занимать должность до трёх лет. Предусмотрено этой же статьёй и лишение свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом.

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