Осака, Япония, 19 июня, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Более 20 подземных толчков произошло в Японии после землетрясения на западе префектуры Осака, сообщает NHK.

U.S. Air Force После землетрясения

По данным телеканала, японский премьер-министр Синдзо Абе уже провел совещание с министрами, на котором поручил свои подчиненным приложить все усилия для оказания поддержки и помощи пострадавшим от землетрясения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на западе Японии в результате землетрясения пострадало около 360 человек.