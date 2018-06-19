Четумаль, Мексика, 19 июня, 2018, 04:44 — ИА Регнум. Власти мексиканского штата Кинтана-Роо 18 июня объявили режим чрезвычайной ситуации на территории одиннадцати муниципалитетов из-за сильных ливней в регионе.

U.S. Air Force После ливня

Дожди привели к подтоплению жилых домов в нескольких районах и нарушению электроснабжения в штате, сотни человек были эвакуированы.

Региональное управление гражданской обороны предпринимает усилия по ликвидации последствий ливней. Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало.