Казань, 19 июня, 2018, 04:44 — ИА Регнум. На проведение серии любительских спортивных соревнований Timerman из бюджета Татарии планируется потратить более 18,6 млн рублей. Исполнителя на организацию и проведение мероприятия, о котором в январе 2018 года глава министерства по делам молодёжи и спорту РТ Владимир Леонов сказал как о едином бренде для бега, плавания и велогонок, у которого «не будет принудительных спонсоров», выберут на аукциону 9 июля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком тендера выступает ведомство Леонова, который зимой 2018 года анонсировал данный вид соревнований как замену ранее действовавших татарских брендов по бегу, плаванию, гонкам. Министр заявил в комментариях казанским СМИ, что долгосрочные задачи, которые ставятся перед министерством — «это узнаваемость и лояльность к бренду на международной арене».

Начальная цена объявленного тендера — 18 604 410 рублей, которые полностью будут выплачены из республиканского бюджета. На эти средства исполнитель, а преимущество в торгах отдано субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, должен организовать соревнования с июля по октябрь 2018 года.

На июль запланировано проведение заплыва вокруг острова-града Свияжск Sviyaga swim. Для организации безопасности исполнитель должен предоставить 16 лодок на семь часов по цене 1,8 тыс. рублей за час. Помимо этого, в задачи входит организация питания для 500 человек.

«Предоставление сервиса питания для клиентских групп соревнований должно быть обеспечено по заявке заказчика ежедневно в оговорённое время. Питание должно включать в себя предоставление в специальных контейнерах обговорённое не менее чем за 7 дней до мероприятия с заказчиком меню, включающее в себя следующий рацион питания: салат, второе блюдо, выпечка, напиток», — отмечается в техническом задании.

Перевозка до места и обратно волонтёров и участников соревнований также включена в задачи исполнителя контракта.

На 500 человек должны быть также за бюджетный счёт изготовлены рюкзаки, магниты, медали финишера и футболки. Для финишеров планируется также закупить 220 кг свежих бананов.

Оборудование, биотуалеты и административный персонал предоставляет также исполнитель.

В июле исполнитель контракта должен организовать и провести на 1−1,5 тыс. человек (каждое мероприятие) легкоатлетический забег «Ночная Казань», соревнования «Казанский триатлон», соревнования по лёгкой атлетике «Нижнекамский полумарафон» в Нижнекамске, которые также должны обеспечить питанием и всем необходимым по той же схеме, что и с мероприятием в Свияжске.

В августе запланировано проведение соревнований по триатлону IRONSTAR KAZAN 2018, где рюкзаки и футболки необходимы уже на 3 тыс. участников.

В июле-августе планируется провести в Набережных Челнах соревнование по лёгкой атлетике «Камский полумарафон» на 1 тыс. человек, а в августе в Альметьевске также на 1 тыс. человек планируют соревнования по велоспорту «Тур де Татарстан», там же в августе-сентябре — соревнования по легкой атлетике «Альметьевский полумарафон» на 1,5 тыс. участников. Аналогичный полумарафон должен пройти и в Казани в сентябре-октябре, но на 2,7 тыс. участников.