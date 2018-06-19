Пекин, 19 июня, 2018, 04:17 — ИА Регнум. Один из самых разыскиваемых беглых преступников по имени Ван Ци вернулся в Китай и сдался властям, говорится в заявлении, выпущенном 18 июня Центральной комиссией по проверке дисциплины КНР, передает агентство Синьхуа.

Арест

Ван, ранее занимавший пост директора юридического отдела компании China Resources Microelectronics Ltd., подозревается в использовании своего положения для получения незаконной прибыли или собственности. В феврале 2013 года он бежал в Сингапур. Ван Ци стал первым беглецом, который сдался с того момента, как власти Китая выложили информацию о 50 беглецах, подозреваемых в должностных или экономических преступлениях 6 июня 2018 года.

Напомним, что в апреле 2015 года Интерпол выпустил список из 100 беглецов, подозреваемых в коррупции и подлежащих международному аресту, среди которых числился Ван. Многие из беглецов являются бывшими государственными служащими или работниками госкорпораций.

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