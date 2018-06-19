Пекин, 19 июня, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Лидер Ким Чен Ын 19 июня посетит Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на осведомлённые источники.

Fmprc.gov.cn Ким Чен Ын и Си Цзиньпин

По информации издания, в ходе визита Ким Чен Ын намерен проинформировать главу КНР о своёй недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре и обсудить дальнейшую переговорную стратегию.

Отмечается, что визит северокорейского лидера в Китай станет уже третьим за последние три месяца.