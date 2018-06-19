Хельсинки, 19 июня, 2018, 04:16 — ИА Регнум. В ходе перестройки Россия полностью открылась Западу и была обманута, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью финскому шведоязычному изданию Hufvudstadsbladet.

Usinfo.state.gov Рональд Рейган и Михаил Горбачев

Захарова отметила, что Горбачев желал покончить с холодной войной и открыл страну перед Западом. В ответ на эти действия Запад, по словам Захаровой, «окружил Россию колючей проволокой». Сама представитель МИД РФ заявила, что Россия выступает за укрепление сотрудничества с западными странами, в том числе за укрепление торговых и культурных связей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об эскалации русофобии в Польше.