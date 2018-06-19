Симферополь, 19 июня, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Крым живёт в условиях санкций со стороны Запада с 2014 года, ежегодно демонстрируя при этом рост экономики по всем отраслям. Об этом заявил РБК зампредседателя Совета министров Крыма Дмитрий Полонский, комментируя продление санкций Европейским союзом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Он также высказал мнение, что западные политики «загнали себя в замкнутый круг», оказавшись в ситуации, когда они сами страдают от санкций, но признать их неэффективности не могут, так как «им кажется, что из-за этого они потеряют лицо».

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня Совет ЕС принял решение в четвёртый раз продлить санкции против Крыма и Севастополя. Ограничительные меры, предусматривающие, в частности, запрет на импорт товаров из Крыма и инвестиции в полуостров физических лиц и компаний Евросоюза, продлены ещё на один год — до 23 июня 2019 года.

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