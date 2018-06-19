Вашингтон, 19 июня, 2018, 03:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп допускает возможность введения пошлин на импорт из Китая ещё на $200 млрд. Об этом говорится в заявлении главы государства, распространенном пресс-службой Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Как сообщается, Дональд Трамп дал поручение торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру подготовить перечень китайских товаров, на которые будут введены дополнительные пошлины в размере 10%.

Напомним, 17 июня президент США объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт ряда товаров из Китая. Пекин в ответ вводит с начала июля аналогичного размера пошлину на 659 наименований товаров из США.

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