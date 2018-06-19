Данбери, США, 19 июня, 2018, 03:16 — ИА Регнум. Отбывающий тюремное наказание в США российский лётчик Константин Ярошенко, что условия содержания в тюрьме в штате Коннектикут, куда он был переведён, хуже, чем учреждении, где он находился ранее, передаёт 19 июня газета «Известия».

В американской тюрьме

По словам Ярошенко, его поместили в казарму с железными нарами и жёстким матрасом и без подушки, в которой проживает около ста человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти США отказали Ярошенко в просьбе оставить его в тюрьме «Форт-Дикс» в штате Нью-Джерси и перевели его в тюрьму «Данбери» в штате Коннектикут, объяснив это «соображениями безопасности». Сам российский гражданин настаивал на том, для его перевода не было оснований.

Напомним, в 2011 году Константин Ярошенко был приговорён в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина. Сам Ярошенко себя виновным не признаёт.