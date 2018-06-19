Лион, Франция, 19 июня, 2018, 03:02 — ИА Регнум. Двууголка, потерянная Наполеоном Бонапартом в битве при Ватерлоо, была продана на аукционе в Лионе за 350 тысяч евро, сообщает Le Figaro.

Василий Верещагин. Наполеон и маршал Лористон (Мир во что бы ни стало). 1899-1900

Отмечается, что головной убор был подобран на поле битвы капитаном голландских драгун, а потом передавался в семье из поколения в поколение. Лот приобрел коллекционер французского антиквариата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня на аукционе в Париже была продана ранняя работа художника Винсента Ван Гога.