Вашингтон, 19 июня, 2018, 02:57 — ИА Регнум. Проработка создания военно-космических сил США на сегодняшний день находится на начальном этапе, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Цитата из к/ф «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Реж. Джордж Лукас. 1977. США Космическое воинство

Администрация президента США намерена взаимодействовать в этом вопросе как с Пентагоном, так и с другими соответствующими государственными структурами, отметила пресс-секретарь.

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны незамедлительно начать процесс, необходимый для формирования космических войск как шестой ветви вооружённых сил Соединённых Штатов.