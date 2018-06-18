Лос-Анджелес, США, 19 июня, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Национальный совет по безопасности на транспорте США направил технического специалиста для выяснения причин возгорания автомобиля Tesla Model S, в котором ехал режиссер телесериала «Карточный домик». Об этом сообщило Reuters.

Michael Barera Электромобиль Tesla Model S

Представитель совета сообщил, что ведомство собирает данные для изучения случаев возгорания батарей у электромобилей. В свою очередь представители Tesla назвали случившееся «невероятным и необычным происшествием».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калифорнии автомобиль Tesla, двигавшийся в режиме автопилота, врезался в полицейский автомобиль.