Берлин, 19 июня, 2018, 07:30 — ИА Регнум. 25 лет назад открылась первая бесплатная раздача продуктов в Берлине.

Альма-Тадема сэр Лоуренс. Слепой нищий (фрагмент)

Через бесплатные точки распределения продуктов для бедных проходит до 264 тыс. тонн продовольствия в год. В основном это овощи и хлебобулочные изделия, пишет DPA.

В настоящее время по всей стране существует 940 распределительных точек, которые обеспечивают 1,5 миллиона человек в год.

«Задача общества и политиков — ликвидировать бедность, — считает председатель благотворительной некоммерческой организации Йохен Брюль. — Пока существует бедность, мы будем раздавать нуждающимся еду».