Посольство РФ подтвердило визит сенаторов США в Москву
Вашингтон, 19 июня, 2018, 02:33 — ИА Регнум. Посольство России в США подтвердило сообщения о подготовке визита группы американских сенаторов в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипведомства.
Minsvyaz.ru
Флаги России и США
Как отметили в посольстве, российская сторона рассчитывает на то, что визит поспособствует развитию двусторонних связей и в целом положительно скажется на отношениях Москвы и Вашингтона.
Напомним, что информация о проработке визита в Россию группы конгрессменов из США появлялась в СМИ со ссылкой на источники ещё в январе. При этом сообщалось, что поездка может состояться приблизительно через полгода. Возможный состав американской делегации на данный момент неизвестен.