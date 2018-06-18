Вашингтон, 19 июня, 2018, 02:16 — ИА Регнум. Компания Apple не собирается выпускать бюджетный и компактный телефон iPhone SE2 в ближайшее время, сообщает Forbes со ссылкой на источник в компании Olixar.

Логотип Apple

Источник в Olixar заявил, что вместо компактного телефона Apple работает над новым смартфоном, который будет самым большим по размерам в линейке iPhone.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Apple решило оснащать новые смартфоны ЖК-экранами вместо OLED-дисплеев с целью снижения стоимости телефонов.