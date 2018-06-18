Мальмё, Швеция, 19 июня, 2018, 02:14 — ИА Регнум. Двое из пострадавших в результате стрельбы в шведском городе Мальмё скончались в госпитале от полученных ранений, сообщает пресс-служба полиции Швеции.

Стрельба

Как уточняется, погибшие — молодые люди в возрасте 18 и 29 лет. Всего, по последним данным, ранения получили шесть человек.

Напомним, неизвестный устроил стрельбу 18 июня в центре города Мальмё на юге Швеции. Информации о нападавшем до настоящего времени нет. Полиция пока не связывает произошедшее с терроризмом.