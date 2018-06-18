Вашингтон, 19 июня, 2018, 01:58 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США 18 июня большинством голосов принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который начнётся с 1 сентября. Бюджет оборонного ведомства США утверждён в размере 716 млрд долларов.

Армия и деньги

Сенаторами был внесён ряд поправок в документ, который в мае был принят Палатой представителей. В частности, в законопроект включён пункт о возможности приостановки Вашингтоном участия в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) из-за якобы нарушения Россией положений соглашения.

Кроме этого, документом предусматривается, что Пентагон не сможет одобрить поставки вооружения Турции без предоставления специального доклада относительно закупки Анкарой российских ЗРК С-400.

Теперь обеим палатам Конгресса предстоит согласовать общий вариант законопроекта, который будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу.