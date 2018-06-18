Москва, 19 июня, 2018, 01:40 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 19 июня, сообщает Гидрометцентр России.

mrhayata Под сильным ветром

Отмечается, что предупреждение введено в связи с усилением ветра, которое прогнозируется на 12:00 по московскому времени. По предварительным данным, «желтый» уровень опасности продлится 9 часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 19 июня метеорологи прогнозируют дожди и грозы в отдельных районах Московского региона.