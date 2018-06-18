Мадрид, 19 июня, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Испанское правительство намерено перезахоронить останки фашистского диктатора Франсиско Франко из мемориального комплекса Долины павших, сообщает Reuters.

Портрет Франсиско Франко

Инициативу правительства поддержал также премьер-министр Испании Педро Санчес. Сообщается, что перезахоронение будет сделано в рамках превращения Долины павших в место памяти о погибших в Гражданской войне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня правительство Испании заявило, что намерено снять вето с закона об исторической памяти, который осуждает 40-летнюю диктатуру Франсиско Франко.