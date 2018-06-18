Москва, 19 июня, 2018, 01:26 — ИА Регнум. Росавиация проведет расследование по факту аварийной посадки в Ростове-на-Дону самолёта со сборной Саудовской Аравии по футболу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолёт

Ранее в авиакомпании «Россия» заявили, что информация о возгорании одного из двигателей самолёта не соответствует действительности. Между тем, по данным Росавиации, нарушение работы двигателя «сопровождалось выбросом пламени из реактивного сопла».

Сообщается, что ведомство намерено установить все причины и обстоятельства инцидента с привлечением к расследованию всех заинтересованных сторон, в том числе разработчика и изготовителя двигателя.

Напомним, самолёт со сборной Саудовской Аравии, летевший из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на матч против сборной Уругвая, совершил аварийную посадку в вечером 18 июня. В результате ЧП никто не пострадал. Предварительной причиной инцидента названо попадание птицы в двигатель воздушного судна.