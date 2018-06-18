В Сеть выложили кадры нового фильма Тарантино
Лос-Анджелес, США, 19 июня, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Кадры со съемочной площадки нового фильма американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» появились в Twitter на канале Trailer.
Jeff Balke
Квентин Тарантино
На кадрах виден сам режиссер на фоне американской закусочной Taco Bell. На другом кадре видна та же закусочная, около которой оборудована съемочная площадка.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня стало известно, что в новом фильме Квентина Тарантино снимутся такие актеры как Дэмиен Льюис, Люк Перри и Эмиль Хирш.