Лос-Анджелес, США, 19 июня, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Кадры со съемочной площадки нового фильма американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» появились в Twitter на канале Trailer.

Jeff Balke Квентин Тарантино

На кадрах виден сам режиссер на фоне американской закусочной Taco Bell. На другом кадре видна та же закусочная, около которой оборудована съемочная площадка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня стало известно, что в новом фильме Квентина Тарантино снимутся такие актеры как Дэмиен Льюис, Люк Перри и Эмиль Хирш.