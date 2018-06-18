Ростов-на-Дону, 19 июня, 2018, 00:46 — ИА Регнум. Причиной нарушения работы двигателя самолёта со сборной Саудовской Аравии по футболу на борту, по предварительным данным, стало попадание в него птицы. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Птицы и самолёт

Как заявили в пресс-службе авиакомпании «Россия», ранее появившаяся в СМИ информация о возгорании одного из двигателей самолёта не соответствует действительности.

Сообщается, что воздушное судно в настоящее время отстранено от полётов до выяснения всех обстоятельств случившегося.

Напомним, самолёт со сборной Саудовской Аравии, летевший из Санкт-Петербурга на матч против Уругвая, совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. А результате инцидента никто не пострадал.

Встреча двух сборных в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018 состоится 20 июня. В первом матче чемпионата Саудовская Аравия проиграла России со счётом 0:5.