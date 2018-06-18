Волгоград, 19 июня, 2018, 00:35 — ИА Регнум. Британские болельщики, ехавшие на поезде в Волгоград на футбольный матч, подрались и были сняты с поезда правоохранительными органами, сообщает пресс-служба управления МВД на траспорте по Центральному ФО.

Steve Daniels Британские фанаты

Сообщается, что один из болельщиков в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло входной двери вагона и позже был госпитализирован с резаной раной правой руки. Другой британец решил сойти с поезда, в результате чего у него произошел конфликт с соотечественником, переросший в драку, после чего британский подданный был доставлен в отделение полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, как минимум четверо иностранных граждан, приехавших в Москву на ЧМ-2018, были арестованы за совершение преступлений.