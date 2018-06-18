Москва, 19 июня, 2018, 00:28 — ИА Регнум. Ситуация в зоне военного конфликта в Донбассе стала самой напряжённой с начала 2018 года. Об этом заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг в интервью газете «Коммерсантъ».

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

По его словам, рост числа нарушений режима прекращения огня наблюдается с середины мая, а за минувшую неделю их число увеличилось на 70% по сравнению с неделей ранее.

Кроме того, как сообщил Хуг, наблюдатели ОБСЕ фиксируют четырёхкратное увеличение количества вооружения, расположенного в районе линии соприкосновения в нарушение Минских договорённостей.

Как заявил замглавы СММ, ответственность за нарушения несут обе стороны конфликта.