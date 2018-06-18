Серпухов, Московская область, 19 июня, 2018, 00:13 — ИА Регнум. Подмосковный город Серпухов по всем параметрам достоин войти в «Золотое кольцо России». Об этом 18 июня заявил председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vladimir L K Серпухов

В феврале 2018 года Серпухов подал заявку на включение в национальный проект «Золотое кольцо России». Решение о включении городов будет принято 29 июня в Костроме. По словам Олега Рожнова, комиссия Совета национального туристского проекта, созданным при Министерстве культуры России, уже выезжала в Серпухов. Члены комиссии ознакомились с его туристической инфраструктурой и отметили, что она находится на высоком уровне.

«Серпухов соответствует всем строгим критериям, которые мы разработали. Поэтому есть достаточно высокая степень уверенности, что 29 июня в Костроме Совет рассмотрит и одобрит его включение. Сейчас поступают и другие заявки — ещё порядка четырёх», — сообщил Олег Рожнов.

Парламентарий также считает, что необходимо создать институт городов-кандидатов в «Золотое кольцо России». По его мнению, это привлечет дополнительное внимание к состоянию города.

«Кандидат — это тоже определённый статус. Это привлечение внимания, это заявка на то, что город выходит на высокий уровень», — подчеркнул Рожнов.

Напомним, в 2017 году Мособлдума выступила с инициативой о новом формате туристического маршрута «Золотое кольцо России» на заседании совета законодателей ЦФО. Как заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), в Центральном федеральном округе находится большое число значимых объектов историко-культурного наследия. В связи с этим главы парламентов, а также полномочный представитель президента России поддержали данную идею. Изначально в Подмосковье предлагали добавить в «Золотое кольцо России» три города: Серпухов, Зарайск и Коломну. В общей сложности в регионе сосредоточено не менее 20% туристических ресурсов России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, туристический маршрут «Золотое кольцо России» будет пополняться новыми городами. В настоящий момент в список входят восемь городов из пяти регионов Росси: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Также в 2018 году в маршрут был внесён город Углич Ярославской области.

Для того чтобы получить статус «Золотого кольца России», город должен быть основан не позднее XIV века, иметь не менее 10 объектов для показа и не менее 15 отреставрированных объектов культурного наследия. В нём должна сохраниться цельная историческая и архитектурно-планировочная городская среда.