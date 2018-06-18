Страсбург, Франция, 19 июня, 2018, 00:21 — ИА Регнум. Совет Европы обеспокоен соблюдением прав незаконных мигрантов больше, чем правами национальных меньшинств, в течение веков проживающих в Европе, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 18 июня на конференции в Страсбурге, сообщил официальный сайт венгерского правительства.

Petru suciu Румынские венгры

Сийярто отметил, что, несмотря на заверения Совета Европы, Украина продолжает нарушать права закарпатских венгров, полностью игнорируя рекомендации Венецианской комиссии.

Министр подчеркнул, что правительство Венгрии ожидает от Совета Европы действий в отношении Украины, которые помогут восстановить права венгерского меньшинства.

Напомним, что конфликт между Венгрией и Украиной разгорелся после принятия закона «Об образовании», который лишил венгров Закарпатья возможности обучаться на родном языке.

Жалобы на украинский закон были рассмотрены Венецианской комиссией, которая дала рекомендации по изменению некоторых пунктов закона, которые Украина, впрочем, не спешит принимать.

Правительство Венгрии заблокировало работу комиссии Украина-НАТО и призвало альянс прекратить поддержку Украины до тех пор, пока скандальный закон не будет скорректирован.

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