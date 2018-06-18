Белград, 19 июня, 2018, 00:07 — ИА Регнум. В Сербии только 39% граждан имеют положительное мнение о Европейском союзе. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической программы Еврокомиссии «Евробарометр», передаёт «Танюг».

Balkan Photos Сербия и ЕС

Согласно обнародованным данным, отрицательное мнение о ЕС имеют 22% сербских граждан, а ещё 37% нейтрально относятся к объединению.

Как сообщается, по сравнению с опросом, проводившимся годом ранее, число сторонников Евросоюза в Сербии сократилось на 2%. При этом на сегодняшний положительно относятся к ЕС, главным образом, молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.

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Исследование также показало, что большинство граждан Сербии не испытывает доверия к руководству страны, которое проводит курс на вступление в Европейский союз. Согласно приведённым данным, 49% респондентов заявили о своём недоверии и 44% — о доверии к кабинету министров.

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