Москва, 19 июня, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Самолет сборной по футболу королевства Саудовская Аравия совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба саудовской сборной на официальной странице команды в сети микроблогов Twitter.

Двигатель самолёта

У лайнера, на котором летела саудовская сборная, предположительно загорелся один из двигателей. Неисправность не помешала пилотам посадить самолет в аэропорту Ростова-на-Дону.

«Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Сборная на данный момент направляется к месту своего жительства», — сказано в сообщении.

В интернете уже появились видеозаписи, на которых видно, как у самолета, на котором, предположительно, летит сборная Саудовской Аравии, в воздухе вырывается пламя, предположительно, из двигателя под правым крылом.