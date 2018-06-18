Пхеньян, 18 июня, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Юг и Север Корейского полуострова договорились об отправке на предстоящие Азиатские игры, которые в августе 2018 года пройдут в Индонезии, объединенной сборной команды, сообщает 18 июня Синьхуа. Тем самым, по мнению сторон, межкорейские отношений в области спорта выйдут на новый уровень, укрепляя сотрудничество Сеула и Пхеньяна.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Решение об объединении команд распространяется и на торжественные церемонии открытия и закрытия Игр. Также достигнуто соглашение о спортивном обмене, в ходе которого в начале июля в Пхеньяне пройдет межкорейский баскетбольный матч, а ответная игра осенью этого года состоится в Сеуле.

Напомним, что именно с создания объединенной олимпийской команды на зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане начался процесс сближения между КНДР и Республикой Корея.