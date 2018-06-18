Пекин, 18 июня, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Очередной провокационный удар сил коалиции во главе с США по позициям Сирийской правительственной армии прокомментировали китайские СМИ. Как сообщает Синьхуа, удары были нанесены в населенном пункте Хири у города Аль-Букмаля в окрестностях Дейр-эз-Зора, административного центра одноименной провинции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Число жертв уточняется, но в сообщении подчеркивается, что воздушная бомбардировка сирийских позиций привела к жертвам и была осуществлена после получения информации о наступлении на позиции правительственных войск сил «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Синьхуа со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» особо отмечает, что это не первый случай, когда США фактически поддерживают операции ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под видом борьбы с этой террористической организацией.