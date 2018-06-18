Йошкар-Ола, 18 июня, 2018, 23:47 — ИА Регнум. Частные перевозчики обратились в администрацию Йошкар-Олы, инициируя увеличение стоимости проезда в маршрутных такси на 25% — с 20 до 25 рублей. Тариф увеличится в период с 4 по 10 июля.

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Начальник управления по работе с общественными организациями и населением Йошкар-Олы Денис Пахмутов отметил, что городские власти обоснованно сомневаются в необходимости и правомерности такого резкого роста тарифа, сообщает «ГТРК Марий Эл».

"Администрация города обратилась в контролирующий орган с целью дать надлежащую правовую оценку действиям перевозчиков и защитить интересы горожан», — заключил Пахмутов.

Последний раз стоимость проезда в маршрутках Йошкар-Олы увеличивалась в январе 2017 года — с 18 до 20 рублей. Аналогично выросла цена проезда в троллейбусах — с 16 до 18 рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошлой неделе стало известно, что также планируется увеличить тариф на проезд в общественном транспорте Йошкар-Олы с 18 до 20 рублей.

По словам директора троллейбусного парка Александра Ляпунова, согласно методике подсчета тарифа, разработанной Минтрансом РФ, стоимость проезда должна быть более 30 рублей.

В очередной раз транспортное предприятие накопило долги в отношении энергоснабжающей организации в размере 50 млн рублей.