Киев, 18 июня, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Население 80% городов Украины непрерывно снижается, сказано в отчете экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), представленном в Киеве 15 июня, сообщило информационное агентство «Минпром».

Ганс Балушек. Эмигранты. 1924

Растут лишь крупные города, благодаря притоку людей из провинции. Наибольший рост виден в Киеве. Так, по данным экспертов, с 2004 по 2014 годы Киев и пригороды давали 40% роста ВВП Украины.

Как отметили авторы доклада:

«Нет ни одного региона в Украине, где есть замещение новорожденными. Страна теряет население. Естественный прирост отрицательный в каждой области»

По прогнозу эксперта ОЭСР Уильяма Томпсона к 2030 году Украина может потерять 12−13% населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Украины Ярослав Москаленко признал, что у правительства страны нет внятной стратегии, позволяющей остановить массовую миграцию украинцев за рубеж.

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