София, 18 июня, 2018, 23:20 — ИА Регнум. Председательствующая в Европейском союзе Болгария приветствует заключение соглашения между Афинами и Скопье об официальном переименовании Македонии. Об этом 18 июня заявила министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева в эфире «Нова ТВ».

Македония

По её словам, болгарская сторона заинтересована в стабильных соседях, стремящихся ко вступлению в ЕС и НАТО. В связи с этим в Софии поддерживают усилия правительства Македонии по улучшению отношений с Грецией ради продвижения в евроатлантической интеграции, сказала министр.

Захариева также сообщила, что 26 июня должно пройти заседание Совета по общим вопросам ЕС под её председательством, на котором будет обсуждаться тема расширения Европейского союза, в том числе присоединение Македонии.

«Если совет даст согласие, 29−30 июня данное решение должно быть подтверждено Европейским советом. Дальнейший процесс будет проходит автоматически. Независимо от темпов, членство Македонии в ЕС — это реальная перспектива», — сказала глава МИД Болгарии.

Как передавало ИА REGNUM, министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров 17 июня подписали соглашение, предусматривающее переименование бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Соглашение ставит точку в четвертьвековом споре между Афинами и Скопье и открывает для Македонии путь к членству в ЕС и НАТО, которому долгое время препятствовала Греция.

Новость о заключении соглашения вызвала массовые акции протеста в Македонии, которые вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие попытались прорваться в здание парламента, полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ. В столкновениях пострадали несколько стражей порядка, несколько десятков демонстрантов было задержано.

Ранее президент Македонии Георгий Иванов сообщил, что он не станет подписывать соглашение с Грецией. По мнению главы республики, соглашение нарушает конституцию и законы страны, а смена названия не только не сплотит, но ещё больше разъединит македонское общество.

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