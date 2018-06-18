Саранск, 18 июня, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки. Делегация страны восходящего солнца прибыла в республику на матч между сборными Японии и Колумбии, который состоится 19 июня на стадионе «Мордовия Арена», сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Пресс-служба правительства Мордовии Встреча представителей Мордовии и Японии

Посол Японии прежде всего поблагодарил руководителя республики за гостеприимство, с которым Мордовия встречает болельщиков.

«Нам очень повезло, что первый матч у нашей сборной в Саранске. Уже завтра Мордовия станет известна каждому жителю Японии», — убежден посол. При этом Кодзуки отметил, что неоднократно задавался вопросом, почему Саранск стал одним из городов-организаторов ЧМ-2018, однако после приезда в Мордовию ответ нашелся.

Пресс-служба правительства Мордовии Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки

«У вас нет нефти и газа, но есть главное — люди, интеллектуальный потенциал. И это очень хорошая основа для нашего сотрудничества. Давайте будем работать для укрепления наших взаимоотношений», — предложил посол Японии.

В рамках визита в Мордовию Тоёхиса Кодзуки посетил ряд предприятий оптоэлектронного приборостроения, в частности завод «Оптиковолоконные системы» и Технопарк. В свою очередь мордовская сторона подготовила для представителей японского бизнеса ряд предложений. После проработки проектов с участием министра экономики республики Владимира Мазова до конца 2018 года планируется подписание соглашений по конкретным направлениям взаимовыгодного сотрудничества.

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Напомним, 16 июня на стадионе «Мордовия-Арена» между национальными сборными Перу и Дании был разыгран матч 1-го тура группы D в рамках Чемпионата Мира 2018 по футболу. Противостояние завершилось минимальной победой европейской сборной со счётом 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил форвард «РБ Лейпцига» Юссуф Поульсен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всего в ходе чемпионата Саранск принимает четыре матча группового этапа. После завтрашнего противостояния сборных Японии и Колумбии на стадионе в Мордовии пройдут еще две встречи — 25 июня встретятся сборные Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.

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