Вологда, 18 июня, 2018, 23:06 — ИА Регнум. После встречи Бразилии и Швейцарии я написал: главный тренд этого чемпионата мира — на нём нет грандов, любая команда может обыграть любую команду. Как сообщало ИА REGNUM, та встреча Бразилии и Швейцарии закончилась со счётом 1:1.

Fifa.com Гарри Кэйн

Сегодня мы увидели во многом похожую игру. Казалось, Англия и Тунис сыграют вничью, если бы не Гарри Кейн, которого я отметил перед началом матча. Сначала Гарри на 11-й минуте добил мяч в ворота Туниса после удара Джона Стоунса и сейва Муе Хассена. На это Тунис ответил одиннадцатиметровым.

И быть ничьей, если бы не Гарри Кейн. В добавленное время англичане получают право на угловой. Киран Триппьер подаёт, Гари Магир подправляет мяч — и тут Гарри Кейн, точно лютый английский мясник, приканчивает «орлов Карфагена». Да, Карфаген должен быть разрушен. И его разрушил Гарри Кейн. Неслучайно пишется почти как ураган, hurricane — Harry Kane.

В первом матче группы G, как сообщало ИА REGNUM, сборная Бельгии обыграла сборную Панамы благодаря дублю Ромелу Лукаку и лидирует в группе. Хорош Лукаку, но Кейн ещё лучше. И повторяю: грандов на этом чемпионате мира нет.