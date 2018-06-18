Киев, 18 июня, 2018, 23:12 — ИА Регнум. Украина должна вернуть территорию Донбасса, но без населения, заявил радиоведущий Матвей Ганапольский 18 июня в эфире телеканала 112.ua.

Цитата из х/ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР Нацист

По словам Ганапольского, отсутствие проукраинских протестов, а также работа на предприятиях Донецкой и Луганской народных республик говорит о равнодушии населения к Украине.

«Если эти люди ведут себя так, если мы с вами за четыре года не услышали ни одного слова протеста граждан Донбасса против оккупационной власти, почему я не должен поехать на чемпионат мира по футболу в знак протеста. Что я защищаю? И логика простая — территорию должны отдать, да, это правда. Но этим занимаются политики. «Минские соглашения» и так далее. А люди — какие люди? Ради кого я должен вступиться?», — поинтересовался Ганапольский.

Напомним, ранее министр МВД Украины Арсен Аваков озвучил план по усмирению Донбасса, который предусматривает поражение в правах жителей ДНР и ЛНР.