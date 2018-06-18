Ростов-на-Дону, 18 июня, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону приветствует сборную Саудовской Аравии, которая 20 июня на «Ростов Арене» встретится с командой Уругвая. Общение с прессой намечено на 19 июня. В этот же день футболисты впервые выйдут на поле стадиона «Ростов Арена».

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики сборной Саудовской Аравии

Команда прибыла в ростовский аэропорт «Платов» в 21:55 на самолёте «Уфа» авиакомпании «Россия», сообщает издание «Деловое сообщество».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, и сборная Саудовской Аравии, и сборная Уругвая уже провели по одному матчу. Футбольный поединок между Египтом и Уругваем завершился со счётом 0:1 соответственно, Россия в матче-открытии ЧМ-2018 отправила в ворота Саудовской Аравии пять безответных мячей.

Напомним, что на «Ростов Арене» 17 июня состоялся первый матч первенства планеты. Игра между командами Бразилии и Швейцарии завершился вничью — 1:1.