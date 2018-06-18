Волгоград, 18 июня, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Капитан сборной Англии Гарри Кейн вывел вперед свою команду в игре со сборной Туниса, забив гол на 91-й минуте матча — уже в компенсированное время, передает корреспондент ИА REGNUM.

Fifa.com Гарри Кэйн

Капитал сборной Англии забил свой второй гол на чемпионате мира по футболу — 2018. Гол забит в добавочное время. Всего арбитр добавил к основному времени четыре минуты.

Напомним, первый гол Кейн забил на 11-й минуте игры. Ответный мяч на 35-й минуте загнал в ворота соперника 26-летний полузащитник сборной Туниса Ферджани Сасси. Это произошло в результате пенальти.

Напомним, матч состоялся на стадионе «Волгоград-Арена». Это первая игра обеих сборных на Чемпионате мира по футболу — 2018.