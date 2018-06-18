Волгоград, 18 июня, 2018, 22:57 — ИА Регнум. 18 июня в Волгограде на одноименном стадионе был разыгран матч 1 тура группы G между национальными сборными Туниса и Англии в рамках чемпионата мира — 2018 по футболу. Противостояние завершилось минимальной победой английской сборной со счётом 2:1.

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В дебюте матча таранный форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн открыл счёт, завладев мячом и точно пробив по воротам оппонента с близкого расстояния — 0:1. Через 24 минуты опорный полузащитник «Аль-Насра» Фержани Сасси сравнял счёт уверенным ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:1. В конце матча Кейн оформил дубль и вырвал победу для своей сборной — 1:2.

Статистика матча (Тунис/Англия)

Удары 5/15

Удары в створ 1/9

Владение 41%/59%

Фолы 14/8

На данный момент национальная сборная Туниса занимает 3 строчку в группе, имея 0 очков. Набрав 3 очка, Англия поднялась на 2-е место.

Составы на матч:

Тунис: Ассен, Бен-Юссеф, Мерия, Бронн, Малул, Бадри, Сасси, Скири, Бен Юссеф, Хазри, Слити.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магир, Стоунс, Лингард, Хендерсон, Триппьер, Янг, Алли, Кейн, Стерлинг.

Главный арбитр матча: Вильмар Рольдан.

Предупреждения: Уокер — 33.

Голы: Кейн 11 — 0:1, Сасси (пен) 35 — 1:1, Кейн 90+1 — 1:2.