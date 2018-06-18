Тбилиси, 18 июня, 2018, 22:52 — ИА Регнум. В Грузии 18 июня вечером было приостановлено движение поездов в направлениях Тбилиси-Батуми, Зугдиди-Тбилиси и Поти-Тбилиси. Соответствующее заявление распространила администрация «Грузинской железной дороги».

Kari Железная дорога

Официальной причиной возникших на железнодорожной магистрали проблем называется непогода. В Грузии в последние дни идут проливные дожди, порой сопровождающиеся градом и ветром. В результате стихийных явлений оказались поврежденными линии электропередач на Зестафонском участке, снабжавшие электричеством железную дорогу.

«Ведется активная работа с «Энерго-Про» (энергораспределительная компания «Энерго-Про Джорджия», которая обеспечивает электроэнергией регионы страны) для решения проблемы, чтобы вовремя восстановить подачу электроэнергии и движение поездов. «Грузинская железная дорога» приносит извинения пассажирам за задержку», — сказано в заявлении.