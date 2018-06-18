Мальмё, Швеция, 18 июня, 2018, 22:52 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека получили ранения в понедельник в результате стрельбы. В шведском городе Мальме неизвестный устроил стрельбу, сообщает телеканал SVT со ссылкой на местную полицию.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По меньшей мере три человека были ранены, все они отправлены в больницу.

По предварительным данным, огонь открыл неизвестный мужчина. Инцидент произошел в центральной части города.

Полиция пока воздерживается от комментариев, относится ли этот случай к террористическим атакам.

Причины и подробности происшествия выясняются.